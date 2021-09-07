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Иркутские бегуны успешно выступили на чемпионате России

Иркутские бегуны успешно выступили на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Также они показали высокие результаты на первенстве страны

Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате и первенстве России по лёгкой атлетике по эстафетному бегу, которые с 4 по 7 сентября проходили на стадионе «Юность» в Адлере. В соревнованиях принимали участие команды из Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Ульяновской, Нижегородской, Курской областей и других регионов страны.

Среди юниоров до 20 лет в эстафете 4х800 метров команда Иркутской области, в состав которой входили Алексей Яблоков, Артём Тюленев, Евгений Трифонов и Даниил Шведов, одержала победу с результатом 7:57,97. В эстафете 4х200 метров спортсмены Иркутской области (Александр Яблоков, Андрей Бадейников, Артём Тюленев и Владислав Скулин) заняли второе место с результатом 1:28,91. Ещё одна команда в составе Алексея Яблокова, Владислава Скулина, Александра Яблокова и Андрея Бадейникова стала третьей в эстафете 100+200+300+400 метров с результатом 1:58,33.

Среди юниорок до 20 лет серебряными призёрами в эстафете 100+200+300+400 метров стали Лидия Винокурова, Юлия Казаринова, Полина Домнина и Виктория Шутова. Они финишировали с результатом 2:17,70.

На чемпионате страны среди женщин в эстафете 4х200 метров второе место заняла команда Иркутской области, в состав которой входили Валентина Листкова, Кристина Вершинина, Александра Шереметьева и Екатерина Иванова, с результатом 1:38,10. В эстафете 4х800 метров победили Кристина Вершинина, Александра Шереметьева, Екатерина Иванова и Ирина Гущенец (8:43,32).

Кроме того, спортсмены региона стали победителями в смешанной эстафете 4х400 метров с результатом 3:25,28. В состав входили Екатерина Иванова, Денис Серазтдинов, Кристина Вершинина и Дмитрий Пасечник. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область легкая атлетика эстафета бег спорт чемпионат России первенство России

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