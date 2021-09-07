В Улан-Удэ Центр единоборств хотят достроить до конца года

Общество, Фото: минстрой Бурятии

Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%



В Улан-Удэ работы по благоустройству Центра единоборств, который строится в 103 микрорайоне, завершат к концу сентября. К этому времени закроют и тёплый контур здания.



График строительства регионального центра единоборств обсудили в ходе рабочей поездки зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. Ввести в эксплуатацию объект планируют в декабре 2021 года.



- Одним из главных вопросов рабочей поездки стал вопрос подключения центра к сетям водоснабжения и теплоснабжения. В виду того, что вблизи также строятся физкультурный комплекс и новая школа, при подключении этот момент будет учтён. В целом, было отмечено, что работы по строительству регионального центра единоборств идут по графику, - сообщили в минстрое республики.



Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%



- Сейчас первоочередной необходимостью является закрытие контура здания и завершение благоустройства до конца сентября. Нужно усилить темп работ, чтобы к декабрю завершить объект, - прокомментировал Евгений Луковников.



Он также добавил, что до конца сентября необходимо подключить объект к инженерным сетям, а для этого в самые ближайшие дни начать осуществлять все бюрократические процедуры.



- В целом, строительство идёт по графику, но ускорение работ реально. Все проблемы, которые возникают у подрядчика, мы оперативно решаем, - отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.



Сейчас в здании завершают устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, утепление кровли, монтаж фасадного керамогранита. Идёт работа по монтажу внутренних электросетей, вентиляционных систем. Начались внутренние отделочные работы. Осталось выполнить монтаж алюминиевых композитных панелей фасада.



Строительство центра стало возможным благодаря средствам единой дальневосточной субсидии, это более 300 млн рублей.

