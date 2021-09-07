В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков

Жителям помогут компенсировать потерянный урожай
В Бурятии для оказания помощи жителям, утратившим урожай вследствие паводков, нормативно-правовой акт о выплате компенсаций дополнен мероприятием по финансированию помощи в натуральной форме. Для компенсации утерянного урожая хозяевам приусадебных участков и огородов предоставляются «борщевые наборы»: картофель, капуста, морковь, свекла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Расчёт размера помощи определён в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Эти нормы определены минздравом России. На одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы, - сообщил первый заместитель заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Булат Цыренжапов.
Произведены расчёты и формируются наборы для жителей Закаменского, Кяхтинского и Джидинского районов. В этих районах от паводка пострадало 1193 человека.
Из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуации на формирование таких наборов направлено 3,6 млн рублей. В настоящее время продолжается работа по оценке ущерба домовладений.
- В каждом районе в зонах подтопления проводятся подворовые обходы, специалисты районных администраций актируют ущерб жителей вследствие паводков. Только в Улан-Удэ работают 49 групп. Наша задача как можно быстрее оказать помощь пострадавшим жителям, в круглосуточном режиме информация по ситуации, по количеству подтопленных дворов обновляется. Ускорены процедуры документального оформления всех видов помощи, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Заявки от населения также принимают по «горячим линиям»:
Администрация МО СП «Наушкинское»
- 89149819309
- 830142 94-7-43
- 830142 94-7-46
Администрация МО СП «Хоронхойское»
- 89246562308
Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское»
- 89247525980
- 830142 96-2-35
Администрация СП «Гурульбинское»
-8(30140)28102
- 89913696981
- 89913696983
Администрация Советского района Улан-Удэ
- 051, 21-36-65 - ЕДДС
- 22-75-88
В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%
Жителям помогут компенсировать потерянный урожай
Именитый резчик по дереву Александр Будаев рассказал о своих работах
Необычное занятие провели для первоклашек
Участвовали шесть детских команд
На данный момент подтоплено более 580 приусадебных участков
Врачи выполнили сложнейшую операцию на трахее
Режим ЧС вводили из-за лесных пожаров
Бурятская лучница призналась, что соревноваться на Паралимпиаде было сложнее обычного
План «побега» в США улан-удэнцу удался не с первой попытки
«Порванные буузы - это ужас», - отмечает Эрдэни Дымчиков
Селенга идёт на спад четвёртый день подряд
В больницах становится больше госпитализированных пациентов с коронавирусом
Такая возможность имеется в пяти городах области
Покрытие пешеходных дорожек предусмотрено двух типов