В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков

Жителям помогут компенсировать потерянный урожай



В Бурятии для оказания помощи жителям, утратившим урожай вследствие паводков, нормативно-правовой акт о выплате компенсаций дополнен мероприятием по финансированию помощи в натуральной форме. Для компенсации утерянного урожая хозяевам приусадебных участков и огородов предоставляются «борщевые наборы»: картофель, капуста, морковь, свекла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Расчёт размера помощи определён в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Эти нормы определены минздравом России. На одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы, - сообщил первый заместитель заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Булат Цыренжапов.



Произведены расчёты и формируются наборы для жителей Закаменского, Кяхтинского и Джидинского районов. В этих районах от паводка пострадало 1193 человека.



Из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуации на формирование таких наборов направлено 3,6 млн рублей. В настоящее время продолжается работа по оценке ущерба домовладений.



- В каждом районе в зонах подтопления проводятся подворовые обходы, специалисты районных администраций актируют ущерб жителей вследствие паводков. Только в Улан-Удэ работают 49 групп. Наша задача как можно быстрее оказать помощь пострадавшим жителям, в круглосуточном режиме информация по ситуации, по количеству подтопленных дворов обновляется. Ускорены процедуры документального оформления всех видов помощи, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Заявки от населения также принимают по «горячим линиям»:



Администрация МО СП «Наушкинское»

- 89149819309

- 830142 94-7-43

- 830142 94-7-46



Администрация МО СП «Хоронхойское»

- 89246562308



Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское»

- 89247525980

- 830142 96-2-35



Администрация СП «Гурульбинское»

-8(30140)28102

- 89913696981

- 89913696983



Администрация Советского района Улан-Удэ

- 051, 21-36-65 - ЕДДС

- 22-75-88



