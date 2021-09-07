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В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков

В Бурятии выдадут «борщевые» наборы пострадавшим от паводков
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям помогут компенсировать потерянный урожай

В Бурятии для оказания помощи жителям, утратившим урожай вследствие паводков, нормативно-правовой акт о выплате компенсаций дополнен мероприятием по финансированию помощи в натуральной форме. Для компенсации утерянного урожая хозяевам приусадебных участков и огородов предоставляются «борщевые наборы»: картофель, капуста, морковь, свекла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Расчёт размера помощи определён в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Эти нормы определены минздравом России. На одного человека нормы питания по картофелю и овощам на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы, - сообщил первый заместитель заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Булат Цыренжапов.

Произведены расчёты и формируются наборы для жителей Закаменского, Кяхтинского и Джидинского районов. В этих районах от паводка пострадало 1193 человека.

Из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуации на формирование таких наборов направлено 3,6 млн рублей. В настоящее время продолжается работа по оценке ущерба домовладений.

- В каждом районе в зонах подтопления проводятся подворовые обходы, специалисты районных администраций актируют ущерб жителей вследствие паводков. Только в Улан-Удэ работают 49 групп. Наша задача как можно быстрее оказать помощь пострадавшим жителям, в круглосуточном режиме информация по ситуации, по количеству подтопленных дворов обновляется. Ускорены процедуры документального оформления всех видов помощи, - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Заявки от населения также принимают по «горячим линиям»:

Администрация МО СП «Наушкинское»
- 89149819309
- 830142 94-7-43
- 830142 94-7-46

Администрация МО СП «Хоронхойское»
- 89246562308

Администрация МО СП «Усть-Кяхтинское»
- 89247525980
- 830142 96-2-35

Администрация СП «Гурульбинское»
-8(30140)28102
- 89913696981
- 89913696983

Администрация Советского района Улан-Удэ
- 051, 21-36-65 - ЕДДС
- 22-75-88

продукты питания подтопление компенсация

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