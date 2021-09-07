Принять участие могут команды до 3 человек
Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в квесте «Городская прогулка». Мероприятие состоится 12 сентября в 14:00.
- Берите с собой друзей (команда до 3 человек), горячий чай в термосе, тёплый шарф и хорошее настроение, – сообщает пресс-служба музея история города Улан-Удэ.
Команда победителей будет награждена подарком и сертификатом пиццерии. Предварительно записаться можно по телефону музея истории Улан-Удэ. Количество мест ограничено.
Возрастное ограничение 16+
Улан-удэнцев зовут на квест «Городская прогулка».
Общество, Фото:
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