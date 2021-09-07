Улан-удэнцев зовут на квест «Городская прогулка».

Принять участие могут команды до 3 человек



Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в квесте «Городская прогулка». Мероприятие состоится 12 сентября в 14:00.



- Берите с собой друзей (команда до 3 человек), горячий чай в термосе, тёплый шарф и хорошее настроение, – сообщает пресс-служба музея история города Улан-Удэ.



Команда победителей будет награждена подарком и сертификатом пиццерии. Предварительно записаться можно по телефону музея истории Улан-Удэ. Количество мест ограничено.



Возрастное ограничение 16+

