Сбер проводит конкурс видеороликов на экотемы

Байкальский банк Сбербанка совместно с благотворительным фондом «Подари Планете Жизнь», при поддержке гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов, проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира». Приём работ конкурсантов стартовал 6 сентября и продлится до 6 ноября 2021 года



Целью творческого эко-конкурса является формирование бережного отношения к природе планеты, экологическое просвещение и мотивация жителей регионов к реализации конкретных шагов и действий, направленных на сохранение природы.



К участию в конкурсе видеороликов приглашаются ученики 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. Творческую фантазию детям предложено проявить в создании коротких роликов (продолжительностью не более 180 секунд). В видеоролике может быть представлена одна и более из пяти заявленных номинаций конкурса:

- «Наши традиции» - семейные, школьные традиции о сбережении окружающего мира;

- «Моя малая Родина» - защита природы, бережное отношение к своей Родине, городу, посёлку;

- «Моя эко-привычка» - понимание того, что нужно начать с себя, приучить себя к полезным эко-привычкам;

- «Планета будущего» - креативное мышление о технологиях будущего для сбережения нашей планеты;

- «Человек и животные» - об отношении человека к домашним и диким животным; информация о действиях людей, отражающихся на мире животных; о позитивных эко-привычках, которые помогают улучшить, а иногда и спасти, животный мир.



- Поддержка экологии – это один из ключевых фокусов внимания Сбербанка. Например, сегодня в Улан-Удэ Сбер реализует много инициатив и проектов, значимых для общества — это сортировка отходов в филиалах и передача их на переработку, посадки деревьев, экологические акции по уборке территорий. Мы будем рады, если конкурс, организованный банком совместно с фондом «Подари планете жизнь», будет способствовать воспитанию экологически-ответственных детей. Дети с малого возраста должны понимать какой экослед оставляет человек после себя, какую ценность имеет вода, кислород и здоровая экология для всего в мире, - сообщил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.



Предварительная электронная регистрация участников открыта на сайте конкурса https://1mforfuture.ru с 6 сентября по 6 октября 2021 года (время окончания регистрации 23:59 по московскому времени). Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в положении о конкурсе (https://clck.ru/Ph4pg). Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. Каждой работе будет присвоен идентификационный код.



Материалы (заявка, конкурсная работа) предоставляются в электронном виде со ссылкой на файлообменник для скачивания (Яндекс.Диск, Google Диск, DropBox и т.п.).



До 30 ноября 2021 года комиссия определит имена победителей в каждой номинации. Итоги будут размещены на сайте главного организатора конкурса 1mforfuture.ru не позднее 10 декабря 2021 года. Каждый участник конкурса «180 секунд для мира» имеет право стать участником международного конкурса «Минута для будущего» 2021 года.



Возрастное ограничение 6+



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



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