Необычное занятие провели для первоклашек
Сотрудники Муйского лесхоза совместно с преподавателями Центра дополнительного образования детей «Созвездие» провели занятие для первоклашек на свежем воздухе. Ребята поиграли в подвижные игры, научились собирать походный рюкзак, ставить палатку, ловить рыбу, а также тушить лесные пожары, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Ребята научились пользоваться удочками, ставить палатку, узнали, что обязательно нужно брать с собой в поход. Детям очень понравилось занятие, они прыгали, бегали, громко смеялись и веселились. Самое главное, что все навыки полезны школьникам, поскольку учат необходимым правилам безопасности, - поделилась преподаватель Центра дополнительного образования детей «Созвездие» Тамара Маломуж.
Лесники рассказали ребятам о своей профессии, а также о том, как важно беречь природу и не разводить костры в лесах.
- Ребята уже знают, что спички детям не игрушка. Мы рассказали им о том, как вести себя, если обнаружили лесной пожар, а затем научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем. После занятия мы вручили первоклашкам книжки-раскраски и пригласили в наше школьное лесничество, - с улыбкой рассказала мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.
В Бурятии лесники научили детей ставить палатки
Общество, Фото:
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