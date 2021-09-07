Участвовали шесть детских команд
Турнир по футболу памяти Зорикто Будаева состоялся на стадионе управления Росгвардии по Бурятии. На поле вышли шесть детских команд («Спарта», «Локомотив», «Голеадор», «Лара», «Лидер» и «Гранд») 2014-2015 годов рождения.
Соревнования открыл мастер спорта СССР, чемпион мира по вольной борьбе 1989 года Борис Будаев.
Волонтёры всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» развернули для спортсменов выставку вооружения. Мальчишки между играми могли подойти и посмотреть учебное оружие и муляжи гранат.
Все участники были награждены ценными и сладкими призами.
В Бурятии Росгвардия провела детский футбольный турнир
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Участвовали шесть детских команд
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