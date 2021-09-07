Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
На прошлой неделе спортивная школа олимпийского резерва №1 Улан-Удэ отметила 75-летний юбилей. Первая в Бурятии детская спортивная школа №1 была открыта 1 сентября 1946 года в столице республики с отделениями гимнастики, волейбола, футбола и шахмат. Затем добавились бокс, лыжи, плавание и пулевая стрельба. В 1973 году школа получила специализацию – «лёгкая атлетика», а в 1985 году школе присвоен статус олимпийского резерва.
За 75 лет работы школа воспитала 2 заслуженных мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса, 29 мастеров спорта, 186 кандидатов в мастера спорта, 4575 обладателей 1-3 взрослого разряда, 7651 обладателя массового разряда.
- С 2016 года спортивную школу возглавляет Геннадий Иванович Темников, под руководством которого сейчас находятся 510 воспитанников, 30 учебно-тренировочных групп, 12 тренеров-преподавателей, – сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии юбилей отметила старейшая спортшкола
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Почётное звание получили пять человек
До конца года по карте можно потратить 3000 рублей
Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края
Также они показали высокие результаты на первенстве страны
Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Байкальский банк Сбербанка проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира»
В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»
Ирина Ологонова заняла третье место на соревнованиях в Румынии
Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг
Мария Максимовна награждена многочисленными благодарственными письмами и грамотами, является участником трудового фронта, ветераном труда
В новом корпусе будут учиться только старшеклассники
Хозяева енота говорят, что «Витенька покорил сердца служителей Иволгинского дацана и его посетителей»
В МУП «Управление трамвая» провели служебную проверку после недавнего скандала
Высадка происходила по специальной технологии
Операцию проводил в том числе заведующий нейрохирургическим отделением