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В Бурятии юбилей отметила старейшая спортшкола

В Бурятии юбилей отметила старейшая спортшкола
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад

На прошлой неделе спортивная школа олимпийского резерва №1 Улан-Удэ отметила 75-летний юбилей. Первая в Бурятии детская спортивная школа №1 была открыта 1 сентября 1946 года в столице республики с отделениями гимнастики, волейбола, футбола и шахмат. Затем добавились бокс, лыжи, плавание и пулевая стрельба. В 1973 году школа получила специализацию – «лёгкая атлетика», а в 1985 году школе присвоен статус олимпийского резерва.

За 75 лет работы школа воспитала 2 заслуженных мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса, 29 мастеров спорта, 186 кандидатов в мастера спорта, 4575 обладателей 1-3 взрослого разряда, 7651 обладателя массового разряда.

- С 2016 года спортивную школу возглавляет Геннадий Иванович Темников, под руководством которого сейчас находятся 510 воспитанников, 30 учебно-тренировочных групп, 12 тренеров-преподавателей, – сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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