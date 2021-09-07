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В районе Иркутской области отменили режим ЧС

В районе Иркутской области отменили режим ЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Режим ЧС вводили из-за лесных пожаров

В лесах Катангского района отменён режим ЧС муниципального характера, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

За минувшие сутки там ликвидировано три пожара на общей площади 12862 га. В полностью локализованном состоянии в этом районе на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12374 га. Площадь активного горения составляла 12,75 га, сократившись на 6,36 га. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано.

В тушении лесных пожаров 6 сентября был задействован 301 человек (222 пожарных-десантника, 79 работников лесопожарных станций и арендаторов лесных участков) и шесть единиц наземной техники.

В передислокации сил и средств пожаротушения применялись четыре вертолёта Ми-8, налетавшие в общей сложности 15 часов 50 минут.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров.


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