Уроженец Бурятии сбежал в США через Мексику

План «побега» в США улан-удэнцу удался не с первой попытки



Житель Бурятии Игорь пробрался в США через Мексику в августе. Он ведёт свой канал на YouTube, где подробно рассказывает о пересечении границы и жизни в Штатах. Мужчина также поведал историю своего «приключения» каналу о политике, эмиграции и жизни в США в YouTube – YankeeBulochka.



- Покинул пределы России 11 августа, 11 августа прибыл в Канкун в Мексику по турвизе, далее через три дня прибыл в Тихуану, тоже взял прямой билет, не стал транзиты выбирать: слушать всех – там через Мехико, ещё какие-то города. Не стал слушать, потому что многие считают, что таким образом могут обмануть. У меня было всё гладко, никто не останавливал, - отмечает Игорь.



Уроженец Улан-Удэ прибыл в Мексику по обычной туристической визе – 7 дней в Мексике, обратный билет в Россию.



- В Канкуне меня проверили. Надо было распечатать всё, я ничего не распечатал, из-за этого я там час простоял на границе, где паспортный контроль. Народу там много, там всех останавливают, со мной даже американский гражданин стоял рядом. Инспектор у меня не дозвонился в отель, просто вышел через час, спросил – «У тебя точно билет туда и обратно?». Я говорю – «Да, конечно, семь дней». Он отдал документы, автобус у нас уже ждал, - рассказал он.



Игорь добавил, что кто-то берёт билет в один конец, что немного рискованно, по его мнению.



- Кто-то умудряется в одну сторону брать, такой супер-эконом вариант, не заморачиваются. Но, как говорится, бережного бог бережёт, - объясняет мужчина.



Желающих пересечь границу множество, это в основном жители СНГ.



Первая попытка пересечь границу провалилась – минивэн, купленный в складчину с ребятами, развернули ещё до «пункта назначения», отвезли машину на штрафстоянку. Игорь решил ещё раз попытать удачу, уже на другой машине – два человека были в багажнике, он сам внизу на заднем сидении. Доехав до нужного места, в какой-то момент они бросили машину и начали бежать, чтобы оказаться на территории США. Пробравшись уже в Штаты, сдались американским пограничникам. Надо сказать, что уроженцу Бурятии повезло, поскольку многие попадают в Америку, предприняв несколько попыток.



В камере мужчина просидел около 1,5 суток, кто-то сидит дольше – всё зависит от процедуры оформления бумаг. Он предупредил, что никто с цветами на границе беженцев встречать не будет, надо готовиться ко всему – что будут допрашивать, что будешь сидеть в общей камере и т.д. Когда уроженца республики спросили, от чего он бежит, ответил – от политического преследования. Отметим, в Улан-Удэ мужчина не раз участвовал в акциях протеста и митинга.



Далее в связи с пандемией, у беженцев берут тест на коронавирус, отвозят на карантин в отель, позже дают выбирать – хотят ли они привиться от COVID-19 или нет.



Что касается дальнейших процедур, то через год у Игоря, как и у всех, кто незаконно пересек границу, состоится суд. В течение года они могут жить и передвигаться свободно по США.



Во время беседы с создателями канала YankeeBulochka мужчина предупредил зрителей, что здесь не райская жизнь, нужны деньги на передвижение, на съём жилья и др. Да и само пересечение границы через Мексику – довольно рискованное предприятие.







