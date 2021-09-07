В Бурятии меняется порядок предоставления субсидий на ЖКХ

Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг



С октября текущего года перечисление средств субсидий будут производиться не на счета граждан – получателей субсидий, а напрямую на счета организаций – поставщиков жилищно-коммунальных услуг пропорционально размеру начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за исключением субсидии на оплату твёрдого топлива.



Министерством соцзащиты Бурятии заключаются договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями о перечислении средств субсидии на лицевые счета граждан. В октябре субсидия за октябрь будет перечислена на счета ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ с дальнейшим зачислением на лицевые счета граждан по видам услуг.



Как сообщает пресс-служба министерства, для получения в полном объёме субсидии всем получателям необходимо ежемесячно не позднее 25 числа месяца подавать показания приборов учёта по отоплению, электроэнергии, горячей и холодной воде в ресурсоснабжающие организации, а также своевременно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.



Сведения о размере перечисленной субсидии по каждой услуге будут ежемесячно поступать в ЕИРЦ, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. Оплату за жилищно-коммунальные услуги получателям субсидий на ЖКУ необходимо производить с учётом зачисленной субсидии.



В Улан-Удэ информацию о размере назначенной субсидии можно узнать по телефонам: 7 (902) 452-00-19, 7 (902) 452-00-28 либо обратиться в онлайн-режиме по электронной почте: uszn-express@minsoc-buryatia.ru.



Данные изменения производятся в связи с принятием Закона «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Бурятия», который вступает в силу с 1 октября текущего года и соответствует требованиям части 7 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

