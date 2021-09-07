В районах Забайкалья высадится «Молодёжный десант»

Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края



В Забайкальском крае проведут акцию «Молодёжный десант». Она состоится в рамках краевой программы «Мы вместе» и будет проходить в ходе регионального проекта «Забайкальские гастроли». Десант сформирован из студентов и преподавателей Забайкальского краевого училища культуры и представителей спортивных организаций.



Участники акции отправятся в населённые пункты Читинского, Приаргунского, Краснокаменского, Борзинского районов края и будут гастролировать с 10 по 19 сентября.



Для жителей районов «Молодёжный десант» проведёт мероприятие «Новый формат» – открытый микрофон по вопросам молодёжного досуга с участием местной молодёжи, творческих коллективов ДК и школы, а также учителей, работников культуры и администрации села.



Кроме того, студенты и преподаватели расскажут о предстоящем юбилее краевого училища культуры, о специальностях, условиях обучения, о студенческих буднях, праздниках и значимых проектах. Также гостей ждут спортивные квесты, викторины, танцевальные батлы и концерт с участием творческих коллективов училища. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

