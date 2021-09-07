Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки
В 2021 году столице Бурятии исполнилось 355 лет. С этой замечательной датой 10 сентября поздравят жителей Улан-Удэ на музыкальном квартирнике «С днём города».
В 18:00 на смотровой площадке национальной библиотеки республики на 7 этаже состоится встреча, в рамках которой прозвучат стихи и песни, адресованные городу и горожанам. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение 16+
Юбилею Улан-Удэ посвятят музыкальный квартирник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки
«Золотая осень Забайкалья» наступит 25 сентября
В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Принять участие могут команды до 3 человек
В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Граффити нанесли на 150 метров забора
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.
Почётное звание получили пять человек
До конца года по карте можно потратить 3000 рублей
Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края
Также они показали высокие результаты на первенстве страны
Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Байкальский банк Сбербанка проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира»
В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»