Юбилею Улан-Удэ посвятят музыкальный квартирник

Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки



В 2021 году столице Бурятии исполнилось 355 лет. С этой замечательной датой 10 сентября поздравят жителей Улан-Удэ на музыкальном квартирнике «С днём города».



В 18:00 на смотровой площадке национальной библиотеки республики на 7 этаже состоится встреча, в рамках которой прозвучат стихи и песни, адресованные городу и горожанам. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



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