В Бурятии по «Пушкинской карте» можно посетить 10 театров и музеев

До конца года по карте можно потратить 3000 рублей



С 1 сентября в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут за счёт государства посещать культурные мероприятия по всей стране. С начала сентября на «Пушкинскую карту» будет зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.



Как сообщает координационный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры Бурятии, сейчас в республике по карте можно посетить:

1. Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева;

2. Государственный бурятский академический театр драмы имени Х. Намсараева;

3. Бурятский государственный академический театр оперы и балета;

4. Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал»;

5. Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»;

6. Бурятскую государственную филармонию;

7. Национальный музей Республики Бурятия;

8. Этнографический музей народов Забайкалья;

9. Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева;

10. Центр развития культуры и искусства и современного искусства «Залуу».



Для получения «Пушкинской карты» необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;

2. Подтвердить учётную запись;

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»;

4. Получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир»;

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении и купить билет.



Все билеты именные: отдать их другим людям не получится.

