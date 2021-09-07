До конца года по карте можно потратить 3000 рублей
С 1 сентября в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут за счёт государства посещать культурные мероприятия по всей стране. С начала сентября на «Пушкинскую карту» будет зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.
Как сообщает координационный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры Бурятии, сейчас в республике по карте можно посетить:
1. Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева;
2. Государственный бурятский академический театр драмы имени Х. Намсараева;
3. Бурятский государственный академический театр оперы и балета;
4. Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал»;
5. Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»;
6. Бурятскую государственную филармонию;
7. Национальный музей Республики Бурятия;
8. Этнографический музей народов Забайкалья;
9. Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева;
10. Центр развития культуры и искусства и современного искусства «Залуу».
Для получения «Пушкинской карты» необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;
2. Подтвердить учётную запись;
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»;
4. Получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир»;
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении и купить билет.
Все билеты именные: отдать их другим людям не получится.
В Бурятии по «Пушкинской карте» можно посетить 10 театров и музеев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края
Также они показали высокие результаты на первенстве страны
Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Байкальский банк Сбербанка проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира»
В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»
Ирина Ологонова заняла третье место на соревнованиях в Румынии
Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг
Мария Максимовна награждена многочисленными благодарственными письмами и грамотами, является участником трудового фронта, ветераном труда
В новом корпусе будут учиться только старшеклассники
Хозяева енота говорят, что «Витенька покорил сердца служителей Иволгинского дацана и его посетителей»
В МУП «Управление трамвая» провели служебную проверку после недавнего скандала
Высадка происходила по специальной технологии
Операцию проводил в том числе заведующий нейрохирургическим отделением
Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%
Жителям помогут компенсировать потерянный урожай