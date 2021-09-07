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В Бурятии по «Пушкинской карте» можно посетить 10 театров и музеев

В Бурятии по «Пушкинской карте» можно посетить 10 театров и музеев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До конца года по карте можно потратить 3000 рублей

С 1 сентября в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут за счёт государства посещать культурные мероприятия по всей стране. С начала сентября на «Пушкинскую карту» будет зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» уже 5000 рублей.

Как сообщает координационный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры Бурятии, сейчас в республике по карте можно посетить:
1. Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева;
2. Государственный бурятский академический театр драмы имени Х. Намсараева;
3. Бурятский государственный академический театр оперы и балета;
4. Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал»;
5. Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»;
6. Бурятскую государственную филармонию;
7. Национальный музей Республики Бурятия;
8. Этнографический музей народов Забайкалья;
9. Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева;
10. Центр развития культуры и искусства и современного искусства «Залуу».

Для получения «Пушкинской карты» необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;
2. Подтвердить учётную запись;
3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»;
4. Получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир»;
5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении и купить билет.

Все билеты именные: отдать их другим людям не получится.
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