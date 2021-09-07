В Иркутской области появились криптобиокабины для оформления загранпаспортов

Такая возможность имеется в пяти городах области
Жители Иркутской области теперь могут оформить заграничный паспорт через криптобиокабины МФЦ. Такая возможность имеется в пяти городах области – Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Усть-Илимске. В ближайшее время появится ещё и в Братске, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Криптобиокабина позволяет заявителю самостоятельно сдать биометрические данные: сделать отпечатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. Здесь интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Все собираемые биометрические данные граждан находятся под криптографической защитой на всем пути – от момента сдачи в МФЦ до поступления на фабрику Гознак.
Порядок подачи заявления и документов практически не отличается от обычного способа подачи заявлений на получение госуслуги. Гражданин самостоятельно скачивает с сайта 38.мвд.рф и заполняет бланки документов на выдачу заграничного паспорта нового образца, после чего с паспортом или свидетельством о рождении ребёнка, не достигшего 14 лет, обращается к специалистам МФЦ. В случае возникновения каких-либо вопросов они окажут необходимую помощь.
После обращения заявитель получает индивидуальный штрих-код, по которому криптобиокабина определяет личность человека, производит необходимые действия и по защищённым каналам передает информацию в министерство внутренних дел РФ.
Процедура подготовки документов сокращена до минимума и занимает до трёх минут. Срок оформления заграничного паспорта по месту жительства в общем порядке составляет 1 месяц.
Биометрический загранпаспорт (нового образца) действует 10 лет, в нём 46 страниц, в то время как загранпаспорт старого образца действует пять лет, в нём 36 страниц. Биометрический загранпаспорт действует вдвое дольше обычного, в нем больше страниц, сокращается время для прохождения погранконтроля.
В Иркутской области появились криптобиокабины для оформления загранпаспортов
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