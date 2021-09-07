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Борица из Бурятии победила на Играх стран СНГ

Борица из Бурятии победила на Играх стран СНГ
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг

Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Евгения Захарченко выиграла золотую медаль турнира по женской борьбе в рамках первых Игр стран СНГ, которые проходят в Казани с 4 по 11 сентября. На Игры заявлено порядка 1100 участников из 9 стран СНГ. Всего будет разыграно 182 комплекта наград в 16 видах спорта.

Победительница юниорского первенства Европы по спортивной борьбе и призёр чемпионата Европы Евгения Захарченко стала лучшей в весовой категории до 76 кг, выиграв у представительницы Беларуси Анны Маслаковой и Инкары Жанатаевой из Казахстана. Поединки проходили по круговой системе, когда каждый участник борется с каждым в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

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