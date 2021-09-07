Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг
Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Евгения Захарченко выиграла золотую медаль турнира по женской борьбе в рамках первых Игр стран СНГ, которые проходят в Казани с 4 по 11 сентября. На Игры заявлено порядка 1100 участников из 9 стран СНГ. Всего будет разыграно 182 комплекта наград в 16 видах спорта.
Победительница юниорского первенства Европы по спортивной борьбе и призёр чемпионата Европы Евгения Захарченко стала лучшей в весовой категории до 76 кг, выиграв у представительницы Беларуси Анны Маслаковой и Инкары Жанатаевой из Казахстана. Поединки проходили по круговой системе, когда каждый участник борется с каждым в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Борица из Бурятии победила на Играх стран СНГ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ирина Ологонова заняла третье место на соревнованиях в Румынии
Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг
В новом корпусе будут учиться только старшеклассники
Хозяева енота говорят, что «Витенька покорил сердца служителей Иволгинского дацана и его посетителей»
В МУП «Управление трамвая» провели служебную проверку после недавнего скандала
Высадка происходила по специальной технологии
Операцию проводил в том числе заведующий нейрохирургическим отделением
Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 70%
Жителям помогут компенсировать потерянный урожай
Именитый резчик по дереву Александр Будаев рассказал о своих работах
Необычное занятие провели для первоклашек
Участвовали шесть детских команд
План «побега» в США улан-удэнцу удался не с первой попытки
На данный момент подтоплено более 580 приусадебных участков
Врачи выполнили сложнейшую операцию на трахее