Борица из Бурятии победила на Играх стран СНГ

Общество, Фото: пресс-служба ЦСП РБ

Евгения Захарченко стала лучшей в женской борьбе в весовой категории до 76 кг



Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Евгения Захарченко выиграла золотую медаль турнира по женской борьбе в рамках первых Игр стран СНГ, которые проходят в Казани с 4 по 11 сентября. На Игры заявлено порядка 1100 участников из 9 стран СНГ. Всего будет разыграно 182 комплекта наград в 16 видах спорта.



Победительница юниорского первенства Европы по спортивной борьбе и призёр чемпионата Европы Евгения Захарченко стала лучшей в весовой категории до 76 кг, выиграв у представительницы Беларуси Анны Маслаковой и Инкары Жанатаевой из Казахстана. Поединки проходили по круговой системе, когда каждый участник борется с каждым в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



