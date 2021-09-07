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В Бурятии уже неделю нет лесных пожаров

В Бурятии уже неделю нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний пожар был 1 сентября

За прошедшие сутки в лесах республики пожаров не обнаружено. На утро 7 сентября возгораний также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесных пожаров в Бурятии нет уже неделю. Как сообщал «Байкал-Daily», последний был зафиксирован 1 сентября на севере республики. Очаг был ликвидирован на небольшой площади – меньше 1 га.

Жителям Бурятии напоминает, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа. 
лесные пожары

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