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В районной больнице в Бурятии работали сотрудники без трудовых договоров

В районной больнице в Бурятии работали сотрудники без трудовых договоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госинспекция труда назначила штраф

В Закаменском районе Бурятии только после вмешательства прокуратуры оформили трудовые отношения.

- Установлено, что в центральной районной больнице и трёх организациях в городе Закаменск без заключения трудового договора осуществляли деятельность пять жителей района, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В результате принятых прокуратурой района мер с работниками заключены трудовые договоры.

По постановлениям прокурора Государственная инспекция труда в Бурятии на работодателей наложила административные штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей. Виновный сотрудник кадрового подразделения центральной районной больницы привлечён к дисциплинарной ответственности.

больница трудовое законодательство прокуратура

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