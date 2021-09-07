Госинспекция труда назначила штраф
В Закаменском районе Бурятии только после вмешательства прокуратуры оформили трудовые отношения.
- Установлено, что в центральной районной больнице и трёх организациях в городе Закаменск без заключения трудового договора осуществляли деятельность пять жителей района, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В результате принятых прокуратурой района мер с работниками заключены трудовые договоры.
По постановлениям прокурора Государственная инспекция труда в Бурятии на работодателей наложила административные штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей. Виновный сотрудник кадрового подразделения центральной районной больницы привлечён к дисциплинарной ответственности.
В районной больнице в Бурятии работали сотрудники без трудовых договоров
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