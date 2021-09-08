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Труппа Бурятского оперного театра пополнилась новыми солистами

Труппа Бурятского оперного театра пополнилась новыми солистами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Претенденты исполнили по два оперных фрагмента

В Бурятском театре оперы и балета состоялось конкурсное прослушивание на должность солистов оперы. Шесть участников выступили на сцене театра перед художественным руководством театра, исполнив по два оперных фрагмента. По решению жюри все шесть участников приняты в труппу, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.

Ирина Насанова, сопрано (Дж. Пуччини, ария Мьюзетты из оперы «Богема»; Н. Римский-Корсаков, ария Марфы из оперы «Царская невеста»).

Аюна Базарсадаева, меццо-сопрано (Ж. Бизе, Сегидилья из оперы «Кармен»; П. Чайковский, ария Ольги из оперы «Евгений Онегин»).

Савелий Александров, тенор (П. Чайковский, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»; Дж. Пуччини, ария Калафа из оперы «Турандот»).

Дарья Старцева, сопрано (П. Чайковский, ария Иоланты из оперы «Иоланта»; А. Дворжак, ария Русалки из оперы «Русалка»).

Арюна Базарсадаева, меццо-сопрано (П. Чайковский, ариозо воина из кантаты «Москва»; К. Сен-Санс ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»).

Мария Миронова, сопрано (П. Чайковский, ария Кумы из оперы «Чародейка»; Дж. Пуччини, ария Мими из оперы «Богема»)

– Выход на сцену – это всегда праздник. Это большая возможность проявить себя. Было очень волнительно выступать перед такими мэтрами и педагогами, как Дарима Лхасарановна и Татьяна Шойдагбаева. Конечно, я не очень довольна собой, но очень рада, что меня приняли. Моя мечта – спеть партию Татьяны из «Евгения Онегина». Уже готовлюсь к этому знаменательному событию, — поделилась впечатлениями Ирина Насанова.

В планах художественного руководителя вывести новых солистов на новый профессиональный уровень, совершенствовать не только технику исполнения, но и артистизм.

— В прослушивании приняли участие выпускники разных музыкальных учебных заведений. Пели по-разному, но мы приняли всех. Став солистами, они понимают, что теперь им придется трудится еще больше. Мы верим, что через три-четыре года молодежь проявит себя, а в театре появятся новые оперные звездочки, - прокомментировала художественный руководитель оперы Дарима Линховоин.

Открытие сезона в Бурятском театре оперы и балета состоится 12 сентября оперой «Князь Игорь» (16+) и 17 сентября балетом «Лик богини» (12+).

В соответствии с действующими ограничениями, при входе вместе с билетом нужно предъявить один из следующих документов в любом видео (QR-код или бумажный носитель):

• Сертификат вакцинации от COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (сданный не ранее чем за 72 часа до мероприятия)
• Справку о перенесённом COVID-19 за последние полгода
• Справку о медицинском отводе от вакцинации
театр оперы и балета оперное искусство

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