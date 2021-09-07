В Бурятии ожидается холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ возможен дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.



Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура днём +11,+13.





