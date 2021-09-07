 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии ожидается холодная погода

В Бурятии ожидается холодная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ возможен дождь

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.

Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +10,+15.

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9, днём до 13 м/с. Температура днём +11,+13.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ожидается холодная погода
В Бурятии ожидается холодная погода
Общество, 07.09.2021
В Улан-Удэ возможен дождь
Улан-Удэ примет фермерский фестиваль «Своё»
Улан-Удэ примет фермерский фестиваль «Своё»
Общество, 06.09.2021
В мероприятии примут участие 100 сельхозтоваропроизводителей
В Забайкалье стартовал передвижной театральный фестиваль
В Забайкалье стартовал передвижной театральный фестиваль
Общество, 06.09.2021
«Один день с театром» проведут на территории пяти районов
В Братск вернулась скульптура орла
В Братск вернулась скульптура орла
Общество, 06.09.2021
Работа красноярского скульптора несколько раз страдала от рук вандалов
Улан-удэнский театр передал свои спектакли районам
Улан-удэнский театр передал свои спектакли районам
Общество, 06.09.2021
Подарок получили три творческих коллектива
В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании
В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании
Общество, 06.09.2021
Съёмки прошли в школе №32, нацмузее и лицее №27
Иркутск украсили «Сибирские сердца»
Иркутск украсили «Сибирские сердца»
Общество, 06.09.2021
Новый арт-объект появился на площади перед дворцом бракосочетания
Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Военные в Бурятии отметили окончание Второй мировой войны
Общество, 06.09.2021
В республике прошли памятные мероприятия
В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье
В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье
Общество, 06.09.2021
Победителем стал житель села Цаган-Ола
Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов
Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов
Общество, 06.09.2021
На кинофестивале «Человек и Природа» распределят гранты на съёмку фильмов
В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров
В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров
Общество, 06.09.2021
Открытый показ результатов проекта состоится 11 сентября
В Бурятии совершат подношения Очирвани
В Бурятии совершат подношения Очирвани
Общество, 06.09.2021
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
Общество, 06.09.2021
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, 06.09.2021
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Общество, 06.09.2021
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^