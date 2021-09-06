В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению
В преддверии всероссийского дня трезвости в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и республиканского наркологического диспансера провели акцию «Трезвый водитель». Автоинспекторы, врачи и волонтёры напомнили автомобилистам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Местом проведения мероприятия стала улица Ботаническая. Сотрудники ГИБДД останавливали водителей и разъясняли меры административной и уголовной ответственности за пьяную езду. Также полицейские приводили примеры ДТП с участием пьяных водителей и рассказывали о последствиях таких поездок.
Врачи-наркологи, волонтёры-медики и старшеклассники, в свою очередь, напоминали о том, как влияет алкоголь на психологическое и физическое состояние водителя и способность управлять транспортом.
Всем водителям они раздавали листовки с рекомендациями по трезвому вождению и клеили стикеры «Я не пью за рулём» и «Автотрезвость» на стёкла машин.
В Бурятии дан старт мероприятиям месячника трезвости, в рамках которого пройдут тематические акции, семинары, лекции с демонстрацией видеороликов, конкурсы, уроки трезвости, флешмобы.
В Улан-Удэ на машины клеили стикеры «Автотрезвость»
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