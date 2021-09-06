Борцы Усть-Ордынского округа завоевали медали всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Награды выиграли Юрий Иванов и Алексей Данилов



Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на XXIV всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина. Турнир состоялся 4 сентября во дворце спорта «Юность» в Калининграде и собрал более 150 участников из 35 регионов страны.



В весовой категории до 92 килограммов золотую медаль выиграл уроженец Осинского района Юрий Иванов. На турнире он провёл три победные схватки. В финале Юрий оказался сильнее соперника из Кемеровской области Константина Пшеничникова.



В весе до 57 килограммов серебряным призёром стал Алексей Данилов из Нукутского района. В финальной встрече он уступил красноярскому борцу Артуру Чебодаеву, до этого выиграв две схватки.



В настоящее время ребята тренируются в СК «Арена» в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Юрий Иванов тренируется под руководством Руслана Борокшонова и Александра Хаптагаева. Тренерами Алексея Данилова являются Альберт Шодоров и Руслан Борокшонов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

