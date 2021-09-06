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В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании

В Бурятии москвичи снимают документалку об образовании
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Съёмки прошли в школе №32, нацмузее и лицее №27

В Бурятию в минувшие выходные приехали из Москвы представители Образовательного союза. Главная цель команды снять документальный фильм об образовании в республике на тему «Через интеграцию в будущее» (социальное партнёрство). Экспедиция продлится с 3 по 8 сентября.

Сегодня, 6 сентября, в школе №32 прошла демонстрация сетевого взаимодействия между группами СОШ №32 и Хоринской СОШ №2. Ребята из старших классов двух школ сообща, через видеосвязь решали проектную задачу: представление простейших летательных аппаратов (минисамолёта, воздушного змея, воздушного шара). В школе №32 такая возможность коммуницирования появилась в связи с появлением онлайн-центра профессионального развития педагогов «Точка роста».

Председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова рассказала о целях и задачах столичного образования, а также о тех компетенциях, которые приобретает школьник в процессе обучения в рамках муниципальных инновационных площадок.

Далее съёмки прошли в национальном музее республики. Заслуженный художник Бурятии Александра Дугарова провела мастер-класс для учащихся младших классов лингвистической гимназии №3.

Сегодня съёмочная группа также посещает лицей №27, где проходит профориентационный нетворкинг «Стартовая площадка», 3D-моделирование и мастер-класс «Робототехника». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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