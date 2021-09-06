Юные футболисты Бурятии пообщались с нападающим московского «Динамо»

Общество, Фото: пресс-служба федерации футбола РБ

Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны



Футболист московского клуба «Динамо» Вячеслав Грулёв в прямом эфире пообщался со школьниками Еравнинского района Бурятии. В онлайн-встрече, приуроченной к началу учебного года, приняли участие 26 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.



Модератором прямого эфира выступил известный спортивный журналист Дмитрий Дерунец, а задать свои вопросы нападающему «Динамо» собрались школьники и члены футбольных команд сёл, находящихся поблизости с Озёрным месторождением: Гунда, Исинга, Озёрный и Сосново-Озёрское. В течение часа Вячеслав Грулёв отвечал на самые разные вопросы: о своём детстве, пути в большой спорт, тренировках, первом тренере, памятных голах и команде. Ребята в свою очередь рассказали о своей футбольной команде и пригласили Вячеслава и остальных динамовцев в Бурятию.



Своими впечатлениями от прямого эфира поделились члены футбольной команды села Сосново-Озёрское.



- На эфире с Вячеславом Грулёвым я задумался о том, как он попал в профессиональный спорт. Он начал свой путь из далёкого сибирского города и сумел пробиться в большой футбол, что ещё раз доказывает: всё возможно, если сильно захотеть, - поделился 17-летний Евгений.



- Было очень интересно, впервые удалось пообщаться с профессиональным футболистом, задать ему вопросы. Любопытно было узнать о его первом тренере. Теперь хочется больше тренироваться и стремиться вперёд, - рассказал 12-летний Алексей.



- Провести прямой эфир – отличная идея! Такие мероприятия сильно мотивируют ребят, дают понять, что их могут заметить, что нужно тренироваться, вести здоровый образ жизни. Понятно, что только самым сильным игрокам удаётся пробиться в большой спорт. Но футбол – это ещё и массовый спорт, который формирует здоровые отношения и учит работе в команде. Поэтому чем больше ребят будет заниматься – тем лучше! – заявил Иван Сороковиков, тренер-преподаватель ДЮСШ Еравнинского района.

