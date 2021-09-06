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В аэропорту Улан-Удэ приземлился Ан-124 «Руслан»

Общество, 
«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта

5 сентября в международном аэропорту «Байкал» приземлился один из крупнейших транспортных самолётов в мире – Ан-124 «Руслан». В Улан-Удэ он остановился для дозаправки.

- Заправится 100 тоннами керосина и дальше! Мощь!!! – поделился гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2018 года в улан-удэнском аэропорту ввели в эксплуатацию новую взлётно-посадочную полосу. Современная «взлётка» может принимать любые самолёты, даже самые тяжёлые. Она строилась за счёт федеральных средств – всего было потрачено 4 млрд. рублей.
Аэропорт "Байкал" самолеты

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