«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта
5 сентября в международном аэропорту «Байкал» приземлился один из крупнейших транспортных самолётов в мире – Ан-124 «Руслан». В Улан-Удэ он остановился для дозаправки.
- Заправится 100 тоннами керосина и дальше! Мощь!!! – поделился гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2018 года в улан-удэнском аэропорту ввели в эксплуатацию новую взлётно-посадочную полосу. Современная «взлётка» может принимать любые самолёты, даже самые тяжёлые. Она строилась за счёт федеральных средств – всего было потрачено 4 млрд. рублей.
В аэропорту Улан-Удэ приземлился Ан-124 «Руслан»
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