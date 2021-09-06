Ангарский боксёр стал призёром чемпионата России

Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг



Ангарский спортсмен, мастер спорта международного класса Василий Зверян стал бронзовым призёром «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу» среди мужчин. Соревнования проходили с 26 августа по 5 сентября в городе Кемерово в 13 весовых категориях.



На турнире Василий выступал в весовой категории до 86 килограммов и в начале одержал три уверенные победы. Затем уступил в схватке за выход в финал дагестанскому спортсмену Шарабутдину Атаеву, ставшему по итогам чемпионом России. Серебряную медаль в этом весе выиграл Вадим Щеблыкин из Белгородской области. Ещё одна бронза – у Антона Зайцева из Татарстана.



Кроме того, на чемпионате страны пятыми стали иркутские боксёры Егор Шапочанский (весовая категория до 75 кг) и Василий Каверин (до 80 кг).



Напомним, Василий Зверян занимается боксом в спортивной школе олимпийского резерва «Сибиряк» под руководством тренера Анатолия Дашко. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

