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Бурятские вузы не вошли в рейтинг фонда Владимира Потанина

Бурятские вузы не вошли в рейтинг фонда Владимира Потанина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза

Бурятских вузов не оказалось в рейтинге благотворительного фонда Владимира Потанина. При этом в число лучших вузов страны попали два иркутских вуза – Иркутский госуниверситет (девятое место) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (55 место). Всего рейтинг состоит из 75 позиций.

В рейтинге отмечено 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина. Ранжирование участников проводится на основе ряда показателей по двум конкурсам программы: стипендиального — для студентов магистратуры, грантового — для преподавателей магистратуры.

На первом месте рейтинга — Санкт-Петербургский государственный университет. Второе место — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Третье место — Национальный исследовательский университет ИТМО.

вузы рейтинг

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