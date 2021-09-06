В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза
Бурятских вузов не оказалось в рейтинге благотворительного фонда Владимира Потанина. При этом в число лучших вузов страны попали два иркутских вуза – Иркутский госуниверситет (девятое место) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (55 место). Всего рейтинг состоит из 75 позиций.
В рейтинге отмечено 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина. Ранжирование участников проводится на основе ряда показателей по двум конкурсам программы: стипендиального — для студентов магистратуры, грантового — для преподавателей магистратуры.
На первом месте рейтинга — Санкт-Петербургский государственный университет. Второе место — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Третье место — Национальный исследовательский университет ИТМО.
Бурятские вузы не вошли в рейтинг фонда Владимира Потанина
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