На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище



Во Иркутске состоялась рабочая встреча по вопросу содержания и развития территории Еврейского кладбища. В ней приняли участие мэр областного центра Руслан Болотов и главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер.



По словам Аарона Вагнера, на территории мемориала похоронено множество знаковых для Иркутска личностей: Давид Кузнец, Исай Файнберг, Захарий Франк-Каменецкий. Здесь же расположены могилы отца авиаконструктора Михаила Миля и деда авиаконструктора Николая Камова. Главный раввин добавил, что посещение кладбища может иметь историческую и туристическую ценность для города.



- Мы понимаем, что такой мемориальный комплекс заслуживает внимания. Поэтому предлагаю проработать концепцию создания единого историко-мемориального комплекса на базе Русско-Амурского и Еврейского кладбищ Иркутска. В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства. Кроме того, уже в следующем году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена, – подчеркнул Руслан Болотов.



Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. До этого иркутских иудеев хоронили на Иерусалимском кладбище (на месте современного Театра кукол). В 2018 году на месте исторического захоронения установлена памятная стела. Кладбище было официально закрыто в 1964 году. Всего за время существования кладбища здесь были похоронены более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

