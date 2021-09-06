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На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр

На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище

Во Иркутске состоялась рабочая встреча по вопросу содержания и развития территории Еврейского кладбища. В ней приняли участие мэр областного центра Руслан Болотов и главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер.

По словам Аарона Вагнера, на территории мемориала похоронено множество знаковых для Иркутска личностей: Давид Кузнец, Исай Файнберг, Захарий Франк-Каменецкий. Здесь же расположены могилы отца авиаконструктора Михаила Миля и деда авиаконструктора Николая Камова. Главный раввин добавил, что посещение кладбища может иметь историческую и туристическую ценность для города.

- Мы понимаем, что такой мемориальный комплекс заслуживает внимания. Поэтому предлагаю проработать концепцию создания единого историко-мемориального комплекса на базе Русско-Амурского и Еврейского кладбищ Иркутска. В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства. Кроме того, уже в следующем году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена, – подчеркнул Руслан Болотов.

Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. До этого иркутских иудеев хоронили на Иерусалимском кладбище (на месте современного Театра кукол). В 2018 году на месте исторического захоронения установлена памятная стела. Кладбище было официально закрыто в 1964 году. Всего за время существования кладбища здесь были похоронены более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск кладбище мемориальный комплекс еврейская община

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