В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
Во Иркутске состоялась рабочая встреча по вопросу содержания и развития территории Еврейского кладбища. В ней приняли участие мэр областного центра Руслан Болотов и главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер.
По словам Аарона Вагнера, на территории мемориала похоронено множество знаковых для Иркутска личностей: Давид Кузнец, Исай Файнберг, Захарий Франк-Каменецкий. Здесь же расположены могилы отца авиаконструктора Михаила Миля и деда авиаконструктора Николая Камова. Главный раввин добавил, что посещение кладбища может иметь историческую и туристическую ценность для города.
- Мы понимаем, что такой мемориальный комплекс заслуживает внимания. Поэтому предлагаю проработать концепцию создания единого историко-мемориального комплекса на базе Русско-Амурского и Еврейского кладбищ Иркутска. В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства. Кроме того, уже в следующем году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена, – подчеркнул Руслан Болотов.
Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. До этого иркутских иудеев хоронили на Иерусалимском кладбище (на месте современного Театра кукол). В 2018 году на месте исторического захоронения установлена памятная стела. Кладбище было официально закрыто в 1964 году. Всего за время существования кладбища здесь были похоронены более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
Награды выиграли Юрий Иванов и Алексей Данилов
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению
Возвращается рейс, который ранее был только в советское время
За один день высадят более 100 тысяч сосенок
«Мы понимаем, что это забота и поддержка государства», - отмечают в республике
«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта
В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование