В Бурятии нет лесных пожаров

Действует особый противопожарный режим



За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено. На утро 6 сентября пожаров также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В лесах запрещается:



- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

