Действует особый противопожарный режим
За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено. На утро 6 сентября пожаров также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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