Сквер появился на месте мусорного контейнера
Активисты ТОС «Патриот» провели субботник в сквере «Миру мир» в микрорайоне Таёжный, сообщает администрация Улан-Удэ.
Участники субботника убрали мусор и траву, сделали ремонт, теперь площадка готова к зиме.
Раньше на месте этого сквера стоял мусорный контейнер, сейчас здесь играют дети. В праздничные дни здесь проводятся концерты под открытым небом. В центре установлен небольшой монумент. Он появился в прошлом году в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Общественники следят за порядком, ежегодно высаживают саженцы березы, черемухи, акации и т. д.
ТОС «Патриот» создан девять лет назад. Сейчас актив самоуправления составляет более двух тысяч человек.
По инициативе активистов в микрорайоне появился пост полиции и реконструировано помещение бывшего гаража городского лесничества. В нём открыли дом культуры ТОС «Патриот». Также создана добровольная народная дружина и подростковая команда по футболу.
Улан-удэнцы убрались в сквере «Миру мир»
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