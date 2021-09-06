Улан-удэнцы убрались в сквере «Миру мир»

Сквер появился на месте мусорного контейнера



Активисты ТОС «Патриот» провели субботник в сквере «Миру мир» в микрорайоне Таёжный, сообщает администрация Улан-Удэ.



Участники субботника убрали мусор и траву, сделали ремонт, теперь площадка готова к зиме.



Раньше на месте этого сквера стоял мусорный контейнер, сейчас здесь играют дети. В праздничные дни здесь проводятся концерты под открытым небом. В центре установлен небольшой монумент. Он появился в прошлом году в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Общественники следят за порядком, ежегодно высаживают саженцы березы, черемухи, акации и т. д.



ТОС «Патриот» создан девять лет назад. Сейчас актив самоуправления составляет более двух тысяч человек.



По инициативе активистов в микрорайоне появился пост полиции и реконструировано помещение бывшего гаража городского лесничества. В нём открыли дом культуры ТОС «Патриот». Также создана добровольная народная дружина и подростковая команда по футболу.

