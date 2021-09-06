«Один день с театром» проведут на территории пяти районов
В Забайкальском крае стартовал передвижной театральный фестиваль «Один день с театром», который проходит в рамках проекта «Забайкальские гастроли». В выездных выступлениях принимают участие краевой драматический театр, региональный Союз театральных деятелей и государственный театр кукол «Тридевятое царство». Фестиваль проходит в Могочинском, Нерчинском, Чернышевском, Карымском и Тунгиро-Олекминском районах.
Забайкальские артисты проведут для зрителей творческие встречи, представят мастер-классы, сказку «Не хочу быть собакой» (0+), а также спектакль «Вот так и живём» (16+), посвящённый сибирскому писателю, актёру и кинорежиссёру Василию Шукшину, рассказы которого легли в основу постановки.
Проект стартовал 6 сентября в посёлке Могоча и завершится 11 сентября в селе Урульга Карымского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье стартовал передвижной театральный фестиваль
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