Подарок получили три творческих коллектива
3 сентября состоялась церемония передачи спектаклей театра «Ульгэр» представителям детских творческих коллективов Бурятии. Спектакли в дар получили детский образцовый театр «Фантазёры» села Петропавловка (Джидинский район), дом культуры села Ранжурово (Кабанский район) и образцовый театр кукол «Родничок» города Гусиноозёрск (Селенгинский район).
- Сегодня у нас приятное событие. Мы пригласили в этот знаменательный день наших друзей-поклонников театра, руководителей культурно-досуговых учреждений для передачи кукол и декораций наших спектаклей. И мы надеемся, что они найдут своё достойное продолжение и своего зрителя, – выступил с приветственным словом художественный руководитель театра «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, кукольное сообщество Бурятии насчитывает около 500 участников, 25 театральных сообществ, студий и коллективов. Из них четыре коллектива имеют статус «образцовый»: детский театр кукол «Огонёк» из села Усть-Брянь Заиграевского района, детский театр кукол «Родничок» из города Гусиноозёрск Селенгинского района, театр кукол «Страна чудес» из города Закаменск Закаменского района и детский театральный коллектив «Фантазёры» села Петропавловка Джидинского района.
Улан-удэнский театр передал свои спектакли районам
Общество, Фото:
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