В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет

Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков



В Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили труженицу тыла Нину Ивановну Кожевникову. Юбиляр родилась 1 сентября 1931 года в селе Большая Кудара в большой дружной семье колхозников Ивана Александровича и Василисы Афанасьевны.



- Семья у нас была большая, родители воспитывали 10 детей. Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Времена были тяжёлыми, голодными. Мы рано повзрослели, потому что пришло понимание – надо работать, чтобы выжить. Надо помогать фронту, чтобы победить, - вспоминает участница трудового фронта. – Дети старались помогать взрослым во всем. Собирали колоски на полях. А когда немного подросла, стала трудиться в колхозе. Работала прицепщиком, веяла пшеницу, подвозила на быках воду. Помогала поварам, возила обед на поля.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, помощь Нины и других детей Большой Кудары была очень нужна взрослым, так как им приходилось трудиться на износ. После окончания войны, в 14 лет она перешла на производство. Долгое время работала на районной телефонной станции, в Большекударинской участковой больнице, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.



- Нина Ивановна воспитала четверых детей, имеет 8 внуков и 10 правнуков. Она награждена медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 2015 года имеет статус «Дети Войны», –уточнили в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

