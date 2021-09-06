Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
В Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили труженицу тыла Нину Ивановну Кожевникову. Юбиляр родилась 1 сентября 1931 года в селе Большая Кудара в большой дружной семье колхозников Ивана Александровича и Василисы Афанасьевны.
- Семья у нас была большая, родители воспитывали 10 детей. Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Времена были тяжёлыми, голодными. Мы рано повзрослели, потому что пришло понимание – надо работать, чтобы выжить. Надо помогать фронту, чтобы победить, - вспоминает участница трудового фронта. – Дети старались помогать взрослым во всем. Собирали колоски на полях. А когда немного подросла, стала трудиться в колхозе. Работала прицепщиком, веяла пшеницу, подвозила на быках воду. Помогала поварам, возила обед на поля.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, помощь Нины и других детей Большой Кудары была очень нужна взрослым, так как им приходилось трудиться на износ. После окончания войны, в 14 лет она перешла на производство. Долгое время работала на районной телефонной станции, в Большекударинской участковой больнице, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.
- Нина Ивановна воспитала четверых детей, имеет 8 внуков и 10 правнуков. Она награждена медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 2015 года имеет статус «Дети Войны», –уточнили в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
Награды выиграли Юрий Иванов и Алексей Данилов
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению
Возвращается рейс, который ранее был только в советское время
За один день высадят более 100 тысяч сосенок
«Мы понимаем, что это забота и поддержка государства», - отмечают в республике
«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта
В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование