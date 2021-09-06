 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет

В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков

В Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили труженицу тыла Нину Ивановну Кожевникову. Юбиляр родилась 1 сентября 1931 года в селе Большая Кудара в большой дружной семье колхозников Ивана Александровича и Василисы Афанасьевны.

- Семья у нас была большая, родители воспитывали 10 детей. Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Времена были тяжёлыми, голодными. Мы рано повзрослели, потому что пришло понимание – надо работать, чтобы выжить. Надо помогать фронту, чтобы победить, - вспоминает участница трудового фронта. – Дети старались помогать взрослым во всем. Собирали колоски на полях. А когда немного подросла, стала трудиться в колхозе. Работала прицепщиком, веяла пшеницу, подвозила на быках воду. Помогала поварам, возила обед на поля.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, помощь Нины и других детей Большой Кудары была очень нужна взрослым, так как им приходилось трудиться на износ. После окончания войны, в 14 лет она перешла на производство. Долгое время работала на районной телефонной станции, в Большекударинской участковой больнице, где трудилась до выхода на заслуженный отдых.

- Нина Ивановна воспитала четверых детей, имеет 8 внуков и 10 правнуков. Она награждена медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 2015 года имеет статус «Дети Войны», –уточнили в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.
долгожитель юбилей Бурятия Кяхтинский район дети войны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии совершат подношения Очирвани
В Бурятии совершат подношения Очирвани
Общество, 06.09.2021
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
На базе кладбищ Иркутска хотят создать мемориальный центр
Общество, 06.09.2021
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, 06.09.2021
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
Общество, 06.09.2021
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Ангарский боксёр стал призёром чемпионата России
Ангарский боксёр стал призёром чемпионата России
Общество, 06.09.2021
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Юные футболисты Бурятии пообщались с нападающим московского «Динамо»
Юные футболисты Бурятии пообщались с нападающим московского «Динамо»
Общество, 06.09.2021
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
В нацпарке Бурятии активизировались медведи
В нацпарке Бурятии активизировались медведи
Общество, 06.09.2021
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В Улан-Удэ на машины клеили стикеры «Автотрезвость»
В Улан-Удэ на машины клеили стикеры «Автотрезвость»
Общество, 06.09.2021
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению
В Бурятии запустят «исторический» авиамаршрут
В Бурятии запустят «исторический» авиамаршрут
Общество, 06.09.2021
Возвращается рейс, который ранее был только в советское время
Жителей Бурятии зовут на массовую посадку леса
Жителей Бурятии зовут на массовую посадку леса
Общество, 06.09.2021
За один день высадят более 100 тысяч сосенок
В Бурятии пенсионеры и военнослужащие начали получать выплаты
В Бурятии пенсионеры и военнослужащие начали получать выплаты
Общество, 06.09.2021
«Мы понимаем, что это забота и поддержка государства», - отмечают в республике
В аэропорту Улан-Удэ приземлился Ан-124 «Руслан»
В аэропорту Улан-Удэ приземлился Ан-124 «Руслан»
Общество, 06.09.2021
«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта
Бурятские вузы не вошли в рейтинг фонда Владимира Потанина
Бурятские вузы не вошли в рейтинг фонда Владимира Потанина
Общество, 06.09.2021
В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза
В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
В Улан-Удэ активно обследуют подтопленные дворы и подвалы
Общество, 06.09.2021
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^