Соглашение подписали во Владивостоке
4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума-2021 подписали соглашения о сотрудничестве Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и Национальный музей Бурятии.
Подписи в соглашении поставили руководители музеев Влада Тимофеева и Татьяна Бороноева.
Как сообщает Национальный художественный музей, крупнейшие дальневосточные музеи договорились о совместном сотрудничестве и культурном взаимообмене в целях развития и популяризации изобразительного, монументального, декоративно-прикладного искусства.
В рамках соглашения планируется проведение выставочных проектов, научных конференций, индивидуальных стажировок и др. Подписание соглашения будет способствовать «развитию межрегиональных отношений, создаст условия для диалога народов и укрепления культурного потенциала страны».
Национальный музей Бурятии договорился сотрудничать с якутским музеем
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