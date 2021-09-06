Национальный музей Бурятии договорился сотрудничать с якутским музеем

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соглашение подписали во Владивостоке



4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума-2021 подписали соглашения о сотрудничестве Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и Национальный музей Бурятии.



Подписи в соглашении поставили руководители музеев Влада Тимофеева и Татьяна Бороноева.



Как сообщает Национальный художественный музей, крупнейшие дальневосточные музеи договорились о совместном сотрудничестве и культурном взаимообмене в целях развития и популяризации изобразительного, монументального, декоративно-прикладного искусства.



В рамках соглашения планируется проведение выставочных проектов, научных конференций, индивидуальных стажировок и др. Подписание соглашения будет способствовать «развитию межрегиональных отношений, создаст условия для диалога народов и укрепления культурного потенциала страны».



