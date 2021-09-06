Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
4 сентября, в предпоследний день Паралимпийских игр в Токио, уроженец Читы Кирилл Смирнов в паре с Маргаритой Сидоренко выиграл «золото» в командом зачёте микст по стрельбе из лука.
Российские лучники принимали участие в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале они победили итальянскую команду со счётом 5-4.
- Спортсмен начал заниматься стрельбой из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в ЦСКА города Чита с 2011 года под руководством тренеров Цыдена Анандаева, Светланы Жигжитовой, Баира Анандаева. Он является неоднократным призёром и победителем первенств России, членом сборной команды России по стрельбе из лука для лиц с ПОДА. В 2015 году он выполнил разряд кандидата в мастера спорта России, а после защитил мастера спорта международного класса. В 2017 выиграл чемпионат мира, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Лучник из Забайкалья стал паралимпийским чемпионом
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