Новый арт-объект появился на площади перед дворцом бракосочетания
В Иркутске перед дворцом бракосочетания появился новый арт-объект. Это архитектурная композиция «Сибирские сердца», изготовленная из минерала – офикальцита. 3 сентября скульптуру торжественно представили молодожёнам.
– Это место является притягательным для молодых пар. Уже многие годы здесь формируются разные замечательные традиции. И одна из таких – фотографироваться. Теперь у молодожёнов Иркутска есть ещё один повод для совместного снимка, – обратился к молодым парам глава Октябрьского округа Георгий Комаров.
– Эта скульптура сделана из необычного минерала. Офикальцит считается камнем любви и защиты. Пусть «Сибирские сердца» защищают все иркутские семьи! – заявил начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.
В честь открытия арт-объекта молодожёнам подарили подарки. Своими выступлениями мероприятие порадовали ансамбль музыки и танца «Солнышко» и творческий коллектив культурно-досугового клуба «Любимовка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск украсили «Сибирские сердца»
Общество, Фото:
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