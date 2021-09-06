Электричество пропадало почти на 10 часов
В воскресенье, 5 сентября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение в 19:55 попали жители частного сектора микрорайоне Забайкальский, ДНТ «Весна», ДНТ «Единства», ДНТ «Луч Надежды».
- Подключение проводилось поэтапно: в 21:42 запитаны потребители ДНТ «Весна», ДНТ «Единства», ДНТ «Луч Надежды», частично микрорайон Забайкальский. 6 сентября в 05:40 всех потребителей запитали по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.
Общее время отключения составило 9 часов 45 минут.
В Улан-Удэ посёлок Забайкальский и три ДНТ оставались без света
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уровень реки опустился на восемь сантиметров
Инцидент произошёл на улице Юннатов
Электричество пропадало почти на 10 часов
План вакцинации выполнен больше чем на 60%
Батареи никогда прежде не начинали греть так рано
В Улан-Удэ днём ожидается дождь
В первом в Бурятии сухом фонтане будет 20 струй воды
По легенде, из-за интенсивного задымления от путей эвакуации оказались отрезанными несколько человек на верхних этажах здания.
На уборку побережья приехали более 450 волонтёров со всей страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Надежда Дмитриевна работает в средней школе №4 города Гусиноозёрск
Организаторы акции отметили, что принимаемого вторсырья становится больше
Осуждённые сами увлеклись цветоводством
Экипаж танкистов из Бурятии и Забайкалья поставили на финальный этап эстафеты
Уровень Селенги продолжает снижаться
Заболеваемость ковидом за сутки снизилась совсем ненамного