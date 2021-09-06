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В Улан-Удэ посёлок Забайкальский и три ДНТ оставались без света

В Улан-Удэ посёлок Забайкальский и три ДНТ оставались без света
Общество,  Фото:pexels.com
Электричество пропадало почти на 10 часов

В воскресенье, 5 сентября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение в 19:55 попали жители частного сектора микрорайоне Забайкальский, ДНТ «Весна», ДНТ «Единства», ДНТ «Луч Надежды».

- Подключение проводилось поэтапно: в 21:42 запитаны потребители ДНТ «Весна», ДНТ «Единства», ДНТ «Луч Надежды», частично микрорайон Забайкальский. 6 сентября в 05:40 всех потребителей запитали по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.

Общее время отключения составило 9 часов 45 минут.

отключение света

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