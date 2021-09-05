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Пожарные учения прошли в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске

Общество, 
По легенде, из-за интенсивного задымления от путей эвакуации оказались отрезанными несколько человек на верхних этажах здания.

2 сентября в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске прошли пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

По легенде, во время матча из-за действий фанатов, использовавших зажигательные сигнальные ракеты, загорелись мягкие кресла трибуны. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Болельщики, спортсмены и персонал ледового дворца начали покидать здание. Но из-за интенсивного задымления от путей эвакуации оказались отрезанными несколько человек на верхних этажах здания.

Пожарные были направлены к месту по повышенному номеру вызова. Звенья газодымозащитной службы спасали людей и проверяли помещения на наличие пострадавших.

Координация работы всех сил и средств во время учений была возложена на организованный штаб пожаротушения. Для более успешного управления ходом тушения пожара и проведением защитных мероприятий были созданы боевые участки. Каждому были определены боевые задачи и вверены силы средства из числа прибывших подразделений.

Внутри здания было сосредоточено шесть звеньев газодымозащитников. Для эвакуации заблокированных людей применялась высотная техника: автоколенчатые подъёмники, канатно-спусковое устройство и пневматическое прыжково-спасательное устройство «Куб жизни».

К ликвидации условного пожара было привлечено 60 пожарных, 15 единиц основной и специальной техники. Площадь «пожара» на момент локализации составила более 500 квадратных метров.

По словам специалистов, учения позволяют личному составу изучить объект с массовым пребыванием людей в реальных условиях. В спортивных сооружениях такого типа используются сложные архитектурные решения, поэтому важно проанализировать оперативно-тактические характеристики здания, возможные причины возникновения и особенности развития пожара в нём, отработать различные способы эвакуации и спасения людей.

В этом году в месте проведения учений была организована выставка современных образцов пожарно-технического вооружения и спецтехники. Специалисты, прибывшие из Москвы, представили теплозащитные экраны «Согда», способные за счёт инновационной технологии снижать тепловые потоки в 50 раз. Это обеспечивает защиту пожарных и оборудования от термического поражения даже на крупных пожарах, сокращает время тушения за счёт максимального приближения к очагу горения, способствует наиболее эффективному использованию огнетушащих веществ. По словам разработчиков, полная защита от открытого пламени создаёт возможность эвакуации людей из зоны пожара.

Справка:

Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом, расположен в Иркутске на улице Лермонтова. Планировочной основой ледового дворца «Байкал» является основной зал ледового поля, вокруг которого размещены две трибуны вместительностью на 6000 мест. Вокруг основного зала находятся группы обслуживающих помещений, а также помещения иного назначения с различными классами функциональной пожарной опасности. Общая площадь застройки составляет 24 тысячи квадратных метров. Максимальная высотная отметка здания - 36 метров.
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