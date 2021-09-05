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В Улан-Удэ осуждённые выращивают цветы для жён и матерей

В Улан-Удэ осуждённые выращивают цветы для жён и матерей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сами увлеклись цветоводством

Осуждённые лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся больные туберкулёзом) по собственной инициативе занимаются цветоводством, рассказали в УФСИН по Бурятии.

Теперь территорию исправительного учреждения украшают клумбы с различными цветами.

По словам сотрудников исправительного учреждения, осуждённые дарят выращенные цветы женам и матерям, прибывающим на длительные свидания. 
осужденные цветы

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