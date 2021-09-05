Осуждённые сами увлеклись цветоводством
Осуждённые лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся больные туберкулёзом) по собственной инициативе занимаются цветоводством, рассказали в УФСИН по Бурятии.
Теперь территорию исправительного учреждения украшают клумбы с различными цветами.
По словам сотрудников исправительного учреждения, осуждённые дарят выращенные цветы женам и матерям, прибывающим на длительные свидания.
В Улан-Удэ осуждённые выращивают цветы для жён и матерей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые сами увлеклись цветоводством
Экипаж танкистов из Бурятии и Забайкалья поставили на финальный этап эстафеты
Уровень Селенги продолжает снижаться
Заболеваемость ковидом за сутки снизилась совсем ненамного
Михаил Асташов вернулся в Россию с очень успешной для себя Паралимпиады в Токио
Последний лесной пожар был ещё 1 сентября
Ожидается ветреная погода
«Осень наступила по-настоящему», - говорят защитники природы
Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с
За год жители Бурятии выпивают более 4,5 литров чистого этанола
Глава Бурятии подвёл итоги работы на ВЭФ
В Тункинском нацпарке обустроили галечники и порхалища
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
Общее число случаев заражения приближается к 57 тысячам
Сохраняется стабильная лесопожарная обстановка