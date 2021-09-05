В Улан-Удэ осуждённые выращивают цветы для жён и матерей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые сами увлеклись цветоводством



Осуждённые лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся больные туберкулёзом) по собственной инициативе занимаются цветоводством, рассказали в УФСИН по Бурятии.



Теперь территорию исправительного учреждения украшают клумбы с различными цветами.



По словам сотрудников исправительного учреждения, осуждённые дарят выращенные цветы женам и матерям, прибывающим на длительные свидания.

