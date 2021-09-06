В Бурятии сегодня будет холодно

В Улан-Удэ днём ожидается дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике ожидается холодная неустойчивая погода, местами дождь, в горах с мокрым снегом. Утром местами туман.



Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ожидаются заморозки. Температура днём +10,+15.



В Улан-Удэ утром и днём дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +11,+13.







Читают сейчас