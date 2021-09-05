В Бурятии по-осеннему холодно

Ожидается ветреная погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по северной половине местами сильные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура +5,+10, местами до 0, по юго-западу и северу до -3, заморозки, днём +11,+16, местами +6,+11.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +12,+14.

