Ожидается ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по северной половине местами сильные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура +5,+10, местами до 0, по юго-западу и северу до -3, заморозки, днём +11,+16, местами +6,+11.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +12,+14.
В Бурятии по-осеннему холодно
Общество, Фото:
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