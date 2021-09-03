Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребёнка
В Бурятии начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» - горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребёнка.
- Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований, - пояснили в минздраве Бурятии.
Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.
Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 12:00 до 00:00. Сайт проекта: www.vernap.ru.
- Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии, - заключили в министерстве.
В Бурятии заработала «горячая линия» для родителей тяжелобольных детей
Общество, Фото:
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