В Бурятии проходит «Ярмарка урожая»

Торговые места предоставляются бесплатно



В Бурятии проходит «Ярмарка урожая» (0+). Все желающие могут реализовать свою дачную продукцию в сезон уборки урожая. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства республики в Instagram.



Торговые места предоставляются бесплатно по следующим адресам:



Советский район Улан-Удэ:

1. мкр. Заречный, ул. Строителей, 17б;

2. территория вблизи ул. Иволгинская, 13а;

3. п. Стеклозавод, ул. Силикатная, 6;

4. мкр. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»;

5. ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»;

6. ул. Кабанская, вблизи остановки общественного транспорта ТЦ «Абсолют».



Железнодорожный район:

1. п. Восточный, ул. Чкалова, 4;

2. ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский».



Октябрьский район:

1. ул. Ключевская, 40/1, вблизи торговой зоны

2. ул. Терешковой, 24б;

3. ул. Жердева, 58;

4. ул. Тулаева между домами 136 и 146;

5. 0 км спиртозаводского тракта;

6. мкр. Забайкальский, ул. Совхозная, 50;

7. мкр. Южный, ул. Бограда, 30а.



Такие же площадки работают в районных центрах Заиграевского, Кяхтинского, Северо-Байкальского, Бичурского, Джидинского, Тункинского, Тарбагатайского, Иволгинского районов.



Вопросы по ярмаркам можно задать по телефону – 8 (3012) 55-30-06

