Торговые места предоставляются бесплатно
В Бурятии проходит «Ярмарка урожая» (0+). Все желающие могут реализовать свою дачную продукцию в сезон уборки урожая. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства республики в Instagram.
Торговые места предоставляются бесплатно по следующим адресам:
Советский район Улан-Удэ:
1. мкр. Заречный, ул. Строителей, 17б;
2. территория вблизи ул. Иволгинская, 13а;
3. п. Стеклозавод, ул. Силикатная, 6;
4. мкр. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятии»;
5. ул. Керамическая, вблизи стоянки ТЦ «Абсолют»;
6. ул. Кабанская, вблизи остановки общественного транспорта ТЦ «Абсолют».
Железнодорожный район:
1. п. Восточный, ул. Чкалова, 4;
2. ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский».
Октябрьский район:
1. ул. Ключевская, 40/1, вблизи торговой зоны
2. ул. Терешковой, 24б;
3. ул. Жердева, 58;
4. ул. Тулаева между домами 136 и 146;
5. 0 км спиртозаводского тракта;
6. мкр. Забайкальский, ул. Совхозная, 50;
7. мкр. Южный, ул. Бограда, 30а.
Такие же площадки работают в районных центрах Заиграевского, Кяхтинского, Северо-Байкальского, Бичурского, Джидинского, Тункинского, Тарбагатайского, Иволгинского районов.
Вопросы по ярмаркам можно задать по телефону – 8 (3012) 55-30-06
В Бурятии проходит «Ярмарка урожая»
Общество, Фото:
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