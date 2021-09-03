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Улан-удэнка отметила 90-летие

Улан-удэнка отметила 90-летие
Общество,  Фото:городская больница 4
Людмила Пестерева прошла путь от рядового врача до заведующей женской консультацией

2 сентября своё 90-летие отметила ветеран городской больницы №4, ветеран Великой Отечественной войны, акушер-гинеколог Людмила Яковлевна Пестерева.

- Через её руки прошли четыре поколения жителей Машзавода — более 40 лет она посвятила своей больнице. Людмила Яковлевна прошла путь от рядового врача до заведующей женской консультацией. Дважды женская консультация больницы признавалась лучшей в Советском Союзе, - рассказали в Городской больнице № 4.

Сейчас Людмила Яковлевна счастливая мама, бабушка и прабабушка. «Печёт торты, пользуется гаджетами и онлайн-сервисами», - добавили в медучреждении.

- Искренне поздравляем Людмилу Яковлевну с юбилеем. Желаем оставаться столь же активной и сохранять стойкость и бодрость духа, - поздравили медики Людмилу Яковлевну.
юбилей день рождения

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