Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
День Байкала будут отмечать в Иркутской области 5 сентября. В этом году в связи с ограничительными мерами праздник пройдёт в режиме онлайн. На официальном портале события состоится прямая трансляция локальных мероприятий, организованных в честь праздника.
Так, на базе дворца детского и юношеского творчества, Иркутской областной юношеской библиотеки имени И.П. Уткина, Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея пройдёт «Семейный квест». В областном центре состоится выставка рисунков, на которой будут представлены лучшие работы конкурса «Живи, Байкал». В прямом эфире пройдёт викторина с призами и подарками от партнёров праздника. Итоги уже прошедших экологических акций подведёт министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Напомним, что 2021 год был объявлен в Иркутской области годом Байкала.
Программа Дня Байкала проходит и в муниципалитетах региона. Она включает выставки, мастер-классы, публичные лекции учёных, игры, творческие встречи, посвящённые тайнам и загадкам озера Байкал. Новый формат мероприятия позволит расширить аудиторию участников, даст возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
История празднования Дня Байкала начинается с 1999 года, именно тогда общественные организации и экологи России предложили проводить в последнее воскресенье лета праздничные мероприятия, посвящённые дню озера Байкал. Инициативу поддержало ЮНЕСКО. В 2008 году законодательное собрание Иркутской области закрепило и сдвинуло основной день празднования на начало сентября. В 2021 году День Байкала в разных регионах России отмечается 5 или 12 сентября.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
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