Максимальная температура днём составит +16
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября на большей части республики местами дожди, по северной половине местами сильные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу и северу до -2, днём +11,+16.
В Улан-Удэ ночью дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +7,+9, днём +14,+16.
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы затрудняет значительный подъём воды
Авторы лучших проектов будут награждены путёвкой в лэнд-арт парк
Всероссийский день бега в регионе будет проводиться без централизованного старта
Строительство планируют завершить в середине осени этого года
Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол
Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
Её создали ламы из Забайкальского края
Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО
В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры
В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики
Василий Номогоев выиграл «золото» в молниеносной программе и «бронзу» в классической
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ
Автоблогер посетил Ольхон