В Бурятии сохранится холодная погода

Максимальная температура днём составит +16



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября на большей части республики местами дожди, по северной половине местами сильные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу и северу до -2, днём +11,+16.



В Улан-Удэ ночью дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +7,+9, днём +14,+16.

