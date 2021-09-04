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В Бурятии сохранится холодная погода

В Бурятии сохранится холодная погода
Общество,  Фото:pexels.com
Максимальная температура днём составит +16

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 сентября на большей части республики местами дожди, по северной половине местами сильные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу и северу до -2, днём +11,+16.

В Улан-Удэ ночью дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +7,+9, днём +14,+16.
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