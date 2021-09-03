Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»

Всероссийский день бега в регионе будет проводиться без централизованного старта
В образовательных и спортивных учреждениях Иркутской области 18 сентября пройдёт всероссийский день бега «Кросс Нации». В этом году в связи с ограничениями на массовые спортивные мероприятия, введённые из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, центральный старт проводиться не будет.
– Второй год подряд мы проводим всероссийское мероприятие – «Кросс Нации» в рамках тренировочного или учебного процессов отдельно в образовательных и спортивных учреждениях, спортивных клубах на территории Иркутской области. При проведении забегов в каждом муниципалитете необходимо учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку и соблюдать меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, утверждённые Роспотребнадзором, – отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.
К участию в соревнованиях допускаются граждане не моложе 2012 года рождения. Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится по нескольким дистанциям. Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. Девушки 19 лет и младше также могут зарегистрироваться на дистанцию 6 км. Дистанцию 8 км могут выбрать юноши 19 лет и младше, а также женщины 20 лет и старше. На самой большой дистанции – 12 км будут соревноваться мужчины 20 лет и старше. Забег на 1 км рассчитан на детей 2012-2015 годов рождения. Кроме того, в рамках «Кросса Нации» муниципальные центры тестирования могут организовать приём нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по испытаниям – бег на 1, 2, 3 км и кросс по пересечённой местности.
Заявки принимаются мандатной комиссией 15 и 16 сентября с 9:00 до 16:00 часов, а также 17 сентября с 9:00 до 15:00 в ресурсно-методическом центре развития физической культуры и спорта Иркутской области.
По итогам проведения «Кросса Нации» будет подготовлен сводный протокол, после чего будут определены победители и призёры. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами. Победителям в каждой возрастной группе будут вручены кубки. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
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