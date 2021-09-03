«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики



2 сентября в павильоне Бурятии на выставке «Улица дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) открылась экспозиция национального музея республики.



- Через выдающиеся художественные произведения мастеров Бурятии экспозиция музея показывает наиболее яркие, привлекательные и преимущественные стороны республики: многообразие природных ландшафтов Бурятии, озеро Байкал, религиозные традиции, символы буддизма, многовековую дружбу народов, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



На выставке представлены живописные произведения в мультимедиа проекте «Ожившие полотна бурятских художников». В проекте воспроизводится 21 картина художников-классиков из коллекции музея: Ц. Сампилова, Р. Мэрдыгеева, Г. Эрдэнийна, А. Сахаровской, А. Цыбиковой, Д. Дугарова, Ц.-Н. Очирова, Л. Доржиева и других. Выставка работ сопровождается мелодиями традиционных напевов Бурятии.



Экспозицию дополняют работы скульпторов: З. Дугарова, Г. Зодбоева, С. Фалькина, Ж. Баясхаланова, П. Гармаева и Н. Супониной. Авторские работы мастеров отражают мифологию, историю и этнокультурные традиции народов республики.



Также музей презентовал свои проекты с использованием современных интерактивных технологий – «Лонгрид — виртуальный каталог выставки «Допетровская Русь в Бурятии», посвящённый истории старообрядцев Забайкалья, электронный каталог «Лики Гэсэриады», а также мультимедиа–гиды с применением технологии дополненной реальности. Проекты вызвали большой интерес у посетителей выставки.



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