В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики
2 сентября в павильоне Бурятии на выставке «Улица дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) открылась экспозиция национального музея республики.
- Через выдающиеся художественные произведения мастеров Бурятии экспозиция музея показывает наиболее яркие, привлекательные и преимущественные стороны республики: многообразие природных ландшафтов Бурятии, озеро Байкал, религиозные традиции, символы буддизма, многовековую дружбу народов, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
На выставке представлены живописные произведения в мультимедиа проекте «Ожившие полотна бурятских художников». В проекте воспроизводится 21 картина художников-классиков из коллекции музея: Ц. Сампилова, Р. Мэрдыгеева, Г. Эрдэнийна, А. Сахаровской, А. Цыбиковой, Д. Дугарова, Ц.-Н. Очирова, Л. Доржиева и других. Выставка работ сопровождается мелодиями традиционных напевов Бурятии.
Экспозицию дополняют работы скульпторов: З. Дугарова, Г. Зодбоева, С. Фалькина, Ж. Баясхаланова, П. Гармаева и Н. Супониной. Авторские работы мастеров отражают мифологию, историю и этнокультурные традиции народов республики.
Также музей презентовал свои проекты с использованием современных интерактивных технологий – «Лонгрид — виртуальный каталог выставки «Допетровская Русь в Бурятии», посвящённый истории старообрядцев Забайкалья, электронный каталог «Лики Гэсэриады», а также мультимедиа–гиды с применением технологии дополненной реальности. Проекты вызвали большой интерес у посетителей выставки.
Возрастное ограничение 0+
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для реализации проекта рассматривают три площадки в Улан-Удэ
Людмила Пестерева прошла путь от рядового врача до заведующей женской консультацией
Бурятия вошла в перечень субсидируемых в этом году авиамаршрутов на Дальнем Востоке
В список попали 40 лучших музыкальных исполнителей из самых разных стран
Специалисты объяснили, каким должен быть интервал между прививками от гриппа и COVID-19
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели экскурсию для школьников
Конкурс пожарных «Лучший по профессии» подошёл к концу
Работы завершатся в 2025 году
Птице нужно иметь в мускульных желудках некоторое количество камешков, которые способствуют перетиранию корма
На чемпионате России продолжают борьбу два боксёра из Бурятии
На подсыпку ушло около шести тонн пескогравийной смеси
Дети с лесниками собрали более 30 кг мусора
Также Наталья Ганькина помогла семье в получении пенсии по потере кормильца
Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену
Необычные «лежачие» светофоры установлены на восьми улицах