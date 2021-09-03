Баргузинские пожарные стали лучшими в Бурятии

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Конкурс пожарных «Лучший по профессии» подошёл к концу



Сегодня в рамках смотра-конкурса «Лучший по профессии» между работниками подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии (ГПС РБ), прошло заключительное соревнование. Оно состоялось в селе Баргузин, где между собой соревновались работники 1-го Баргузинского и 18-го Курумканского отрядов ГПС РБ.



По итогам пяти дня соревнований лучшими стали работники 1-го Баргузинского отрядов ГПС РБ.



Подсчитываются баллы участников смотра-конкурса, по результатам которых будут выявлены лучшие начальник караула, командир отделения, пожарный и водитель. Победителям будут вручены ценные подарки, денежные призы и грамоты, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





