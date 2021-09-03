В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Строительство планируют завершить в середине осени этого года



В Иволгинском районе Бурятии появится новая врачебная амбулатория. Благодаря этому в селе Поселье увеличится доступность медицинских услуг для местных жителей. Строительство модульной врачебной амбулатории ведётся в рамках реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Также в 2021 году в районе предусмотрено строительство врачебной амбулатории в селе Хойто-Бэе.



- В Поселье функционировала только одна врачебная амбулатория, площади которой было недостаточно для охвата всех пациентов, проживающих в селе. Она была построена в течение 2017 года. Поэтому новая врачебная амбулатория площадью 300 кв. м позволит обеспечить население села качественной медицинской помощью, – рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Иволгинской ЦРБ Анжела Андрианова.



В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Уже установлен каркас, сделаны окна и двери. В здании ожидаются сантехнические и отделочные работы, проведение электроэнергии, установка межкомнатных перегородок. Также начнутся наружные работы: ограждение территории, благоустройство территории, установка крыльца и пандуса. Новое здание строится в соответствии с санитарными нормами.



Вести приём будут два врача терапевта, откроется дневной стационар. Завершение строительства планируется в середине осени 2021 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

